El balón a tierra, ¿cuándo y cómo debe aplicarse?

Por: José Borda

El "balón a tierra" o "bote neutral", como lo llaman en algunos países de Sudamérica, es una forma especial de reanudar un partido de fútbol y está contemplada en la regla 8, que hace referencia al Inicio y la Reanudacion del Juego.

Es especial porque sólo se otorga en los siguientes casos: el primero, cuando el árbitro se equivoca al tomar una decisióny para no perjudicar a ningún equipo lo concede. El segundo, cuando dos jugadores comenten al mismo tiempo una infracción de igual valor técnico, por ejemplo, que defensor y atacante levanten la pierna al mismo tiempo al disputar el balón; y tercero, cuando en una acción de juego el balón impacta o toca al árbitro.

Precisamente en este último punto, es posible que ocurra dentro del área penalti y termine entrando a gol, en ese caso, el tanto no debe ser concedido y se le debe otorgar el balón a tierra al guardameta para que lo tome y el juego continúe; también puede tocar al árbitro en otra zona del terreno de juego, en este caso deberá concederle el bote neutral a un jugador del último equipo que tocó el balón antes de que impactara en el silbato.

Alberto Gamero: "El primer gol me parece una jugada desleal"

Como toda norma esta también tiene su excepción y consiste en que si el balón toca al árbitro y le queda a un compañero de quien lo llevaba y no se genera un avance prometedor, pues el juego deberá seguir; y si el balón toca al arbitro y sale por la línea de banda o meta, en este caso el juego se debe reanudar con el saque correspondiente.

Si el árbitro suelta un balón a tierra y un jugador defensor luego de la reanudación patea directamente y el balón termina entrando en su propia meta, el árbitro deberá conceder tiro de esquina; si quien patea es el jugador atacante y el balón termina en la portería contraria se deberá otorgar un saque de meta. En ningún caso de un balón a tierra se puede conseguir directamente un gol.

En el partido Millonarios vs Equidad ocurrió una acción donde el árbitro otorgó acertadamente el balón a tierra y de ahí se generó un gol. Acá el silbato no tiene ninguna responsabilidad, pues una cosa es que se pare el juego para que se atienda a un jugador que está lesionado, esto se conoce como juego limpio y otra cuando se reanuda el partido porque toca al árbitro, en este caso es una situación reglamentaria, eso sí, en los dos casos no es obligación que los jugadores devuelvan el esférico a los contrarios.