Alfredo Morelos: "Trabajé en el negocio de las drogas y el crimen"

El delantero de los Rangers y de la Selección Colombia, Alfredo Morelos, habló con el medio británico Sky Sports sobre su historia de vida y todas las dificultades que tuvo pasar para llegar a donde está actualmente.

En primer lugar, Morelos declaró que su infancia no fue fácil, ya que su familia era muy pobre y a duras penas tenía para cubrir sus necesidades básicas. "En mi casa, no tenía electricidad, no teníamos aire acondicionado en un lugar con un promedio de 40 grados por día y debido a eso la gente elige ir por una ruta diferente donde hay dinero más rápido y más fácil".

Producto de las dificultades económicas en Cereté, su pueblo natal, el hoy delantero estrella de los Rangers de Escocia afirmó que un punto de su vida tuvo que dedicarse a trabajar en las drogas y en la criminalidad. "Mucha gente que conozco no tenía oportunidades, así que decidí trabajar en el negocio de las drogas y trabajar en el crimen. Espero poder ser un ejemplo para la gente de mi ciudad para que las personas en Cerete puedan tomar una ruta diferente y enfóquese en mejorar sus vidas de una manera que no implique crimen", puntualizó.

Más allá de los sucesos complicados que ha tenido que superar, todavía hay cuestiones lamentables que lo siguen persiguiendo a él y muchos otros futbolistas: el racismo. "Sí, he sentido racismo dentro y fuera del campo", enfatiza. "Es muy triste sentirse así, pero no es algo que me afecte demasiado. Solo trato de concentrarme en mi trabajo, que es marcar goles y ganar partidos".

Finalmente, para esta temporada, Morelos tiene una meta muy clara: "En este momento siento que quedan muchos juegos y espero poder marcar 50 goles en la temporada y si hago lo que tengo que hacer en el campo con los Rangers, todo se arreglará solo".