Disidencias, ELN y Clan del Golfo, los mayores reclutadores de niños

Un informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (Oprob) que será presentado hoy en Bogotá señala que los departamentos donde hay mayor riesgo de reclutamiento forzado a menores de edad son Guaviare, Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca y Nariño.

En el documento, el Oprob específica que los municipios de Tumaco, Tibú, Buenaventura, El Tarra y La Gabarra son los lugares donde los niños son más vulnerables, no solo a reclutamiento forzado a menores, sino a otro tipo de delitos.

El informe detalla información de los últimos 30 años en Colombia (tomando cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Organización de Naciones Unidas) en los que al menos 17.341 niños fueron reclutados por grupos armados.

Según Naciones Unidas, los grupos armados que más han reclutado forzosamente menores en los últimos años son las disidencias armadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La Oprob alerta que las comunidades no denuncian la mayoría de estos casos por temor a ser atacados los grupos armados ya que no tienen garantías de protección por parte de autoridades judiciales y no hay confianza en las instituciones públicas.

Como conclusión, el Observatorio hace varias recomendaciones: