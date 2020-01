Alicia Keys: “Esta noche es para Kobe"

Con ayuda de la agrupación Boys ll Men, la presentadora de los Premios Grammy -en medio de la ceremonia que se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, California-, rindió un homenaje a uno de los jugadores más importantes que tuvo la NBA.

“Sentimos una tristeza loca en este momento”, afirmó ante la pérdida de Kobe Bryant en un lamentable accidente en helicóptero donde también murió su hija Gianna de 13 años.

Con el tema “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”, los artistas saltaron al escenario con mucho sentimiento para recordarlo. Otros artistas que se unieron a este homenaje fueron John Legend y DJ Khaled.

Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de verlo, este fue el video compartido a través de redes sociales, que fue tendencias #1 en Colombia.