Romelu Lukaku: “Conte me dijo que era una basura frente a todo el equipo”

En entrevista con Sky Sport el delantero del Inter de Milán contó uno de los momentos de tensión más difíciles que tuvo con el entrenador del equipo, Antonio Conte, "Me decía que era basura delante de todo el equipo. Él te dice a la cara si están bien o mal. Y yo jugué realmente mal. Me estaba diciendo que era basura y que me sacaría a los cinco minutos si lo volvía a hacer"

Sobre el comentario Lukaku aceptó que en su momento afectó su confianza, sin embargo le sirvió para percatarse que estaba fallando en los juegos con el equipo de Milán. "Justo después jugamos el derbi de Milán y disputé uno de mis mejores partidos de la temporada", comentó el jugador de la Selección de Bélgica.

El jugador aseguró que este estilo es normal en el DT y no solo lo ha hecho con el. Lukaku también se refirió a los frecuentes actos racistas que se dan en la Serie A y dijo "Tenemos que pararlos. Italia es un país hermoso para vivir (...) tenemos que trabajar juntos para mantener a esas personas ignorantes fuera de los estadios"