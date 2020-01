¡A la carga! Escuche ‘Dance of the Clairvoyants’, lo nuevo de Pearl Jam

Con la imagen de una aurora boreal, la banda norteamericana Pearl Jam estrenó su canción ‘Dance of the Clairvoyants’, que sorprendió a todos los fanáticos con un espectacular juego de bajo y sintetizador.

Este tema musical hace parte de su producción discográfica, ‘Gigaton’ que se lanzará el próximo 27 de marzo a nivel mundial. Otro de los anuncios importantes, fue la revelación del listado completo de canciones y una gira mundial que no se ha confirmado el total de países que incluirá.

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross

Recordemos que desde el año 2013 no estrenaban producción discográfica, cuando lo lanzaron 'Lightning Bolt'.