Por tercera vez fracasó imputación de cargos por caso Dimar Torres

La razón por la que no se hizo la audiencia se debe es que la abogada Diana Jennifer Prada, defensora del coronel en retiro Jorge Armando Amézquita no llegó a los juzgados de Paloquemao bajo el argumento de que no consiguió vuelo desde la Costa hasta Bogotá. Por ello se reprogramó para el próximo jueves a las 7:00 a.m.

Esta es la tercera ocasión que se aplaza la audiencia de imputación de cargos en contra del coronel y otros tres soldados implicados en el crimen.

La primera ocasión la defensa del militar señaló que el caso debía ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar, pero el Consejo Superior de la Judicatura resolvió que debía quedarse en la Justicia Ordinaria.

La segunda se aplazó porque uno de los abogados de los implicados, tenía una sanción para ejercer su profesión.