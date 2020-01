La ministra de Ciencia se defiende de cuestionamientos en su contra

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Mabel Torres emitió un pronunciamiento a través del cual se defiende de las críticas y cuestionamientos en su contra, luego de que El Espectador publicara una nota de prensa en la cual se le señala de haber dicho en una entrevista para televisión que el hongo Ganoderma tenía beneficios en el tratamiento contra el cáncer.

Mabel Torres asegura que en 25 años de trayectoria como científica ha cumplido con los procedimientos de su campo de estudio. Señala que ha observado, hecho hipótesis y experimentado; tal como lo prueban sus artículos de investigación publicados en revistas especializadas de México, Estados Unidos, Cuba, Ucrania y Colombia.

“En ningún momento he planteado de manera simplista que esta especie sea la cura contra el cáncer. No he ofrecido un medicamento, ni muchos menos lo he comercializado. He observado rigurosamente los protocolos de ética establecidos para la experimentación científica en general y los que se aplican específicamente en mi campo disciplinario”, enfatizó la ministra.

La funcionaria reconoció que su interés profesional por el estudio del Ganoderma, y al tiempo destacó que el informe final de la Misión Internacional de Sabios 2019, en el cual participó, reconoce la inclusión de la ciencia, las humanidades, las artes y los saberes ancestrales en el campo del conocimiento.