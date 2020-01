El primer Dakar en Arabia arranca con las miradas en Fernando Alonso

El primer rally Dakar en Arabia Saudí arranca este domingo con Fernando Alonso como el centro de atención de todas las miradas, pendientes del debut del primer campeón de la historia de la Fórmula 1 que se atreve a correr el rally más duro del mundo.

La presencia de Alonso ha dejado casi en segundo plano el nuevo escenario del Dakar, que tras once años en Sudamérica llega a Arabia Saudí, donde la organización ha pedido a los participantes no mostrar mensajes políticos ni realizar muestras de afecto en público para no contravenir las conservadoras costumbres locales.

"La expectación siempre va a estar ahí porque vivo con ella. Mi vida es estresante en ese sentido porque siempre se espera mucho de mí", dijo Alonso en respuesta a una pregunta de Efe en una mesa redonda con un pequeño grupo de periodistas.

Antonio Marmolejo, llevará la bandera de Colombia en los autos y deberá enfrentarse a un histórico del automovilismo.

DOCE MUJERES EN CARRERA

Solo habrá 12 mujeres en carrera, apenas un 2,10 % del total de los concursantes para un país donde hasta hace año y medio las mujeres tenían prohibido conducir.

Una tercera parte de ellas son de España, entre las que no falta Laia Sanz. La catalana afronta su décimo Dakar con el objetivo de llegar a la meta a ser posible entre los quince primeros y agrandar su récord de cero abandonos.

Por delante tienen más de 7.800 kilómetros de recorrido, de los que más de 5.000 serán cronometrados, pero con novedades que hacen a la prueba más igualada y aún más dura.

Por primera vez se entregarán "roadbooks" (hojas de ruta) en color antes de la salida de las etapas para evitar la intervención de los "mapman", especialistas a sueldo de los equipos más potentes que repasan la ruta y dan indicaciones adicionales a los pilotos, lo que está prohibido por las normas de competición.

MOTOS SIN CLARO FAVORITO

Las motos, donde estas prácticas fueron descubiertas el año pasado al piloto argentino Kevin Benavides, continuarán como la categoría más abierta del rally, con más de una decena de pilotos con opciones de subirse a lo más alto del podio. La incógnita será conocer si KTM mantendrá su hegemonía desde hace 18 años.

La corona en las dos ruedas la defenderá el australiano Toby Price (KTM) frente a sus compañeros de equipo. Para destronar a la marca austríaca estarán el español Joan Barreda (Honda) y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), dos pilotos con ganas de resarcirse de los infortunios que les han impedido ganar en los últimos años. Por Colombia nos representará Giordano Pacheco

EL CHILENO CASALE VUELVE A LOS QUADS

Los UTV (buggys ligeros) prometen mucha emoción con el chileno Francisco 'Chaleco' López como defensor del título al que aspiran arrebatarle el español Gerard Farrés, el brasileño Reinaldo Varela y el francés Cyril Despres, pentacampeón del Dakar en motos, que se inscribió a última hora.

En los quads la pelea estará entre el chileno Ignacio Casale, campeón de 2014 y 2018 y el polaco Rafael Sonik, mientras que en los camiones el ruso Eduard Nikolaev, ganador de los tres últimos Dakar, sigue sin un rival a su altura que le impida seguir acumulando títulos y alargando la supremacía de los camiones Kamaz. Nicolás Robledo, colombiano que ha corrido en dos ocasiones el Dakar, irá en busca de mejor su actuación en el 2018.