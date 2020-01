Montoya y Tatiana Calderón se prueban para las 24 horas de Daytona

Los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón saltarán a la pista este fin de semana en lo que representará el inicio de temporada automovilística 2020 con su participación en el “Roar Before the Rolex 24 At Daytona” del 3 al 5 de enero, primeros entrenamientos previos a una de las pruebas de resistencia más importantes del mundo: Las 24 Horas de Daytona, que se correrán el 25 y 26 de enero.

Juan Pablo Montoya arrancará de esta manera su participación en la temporada 2020 del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, que inicia precisamente con esta prueba anual preparatoria, enfilado en el equipo Penske, con el objetivo claro de retener el título de Campeones 2019 al mando del Acura ARX-05 No.6, que para la prestigiosa prueba conducirá con Dane Cameron, Simon Pagenaud, y Alexander Rossi.

En Tanto que Tatiana Calderón debutará en lMSA con el GEAR Racing, en un equipo de pilotos 100% femenino junto a Bia Figueiredo, Katherine Legge y Christina Nielsen a bordo de un Lamborghini Huracan GT3 EVO No. 19, preparado por GRT, que competirá en la clase GTD (Gran Turismo Daytona), en donde han sido campeones en los últimos dos años.

El Roar es obligatorio para todos los equipos que planean participar en el Rolex 24 At Daytona, lo que significa que allí deben estar los mismos autos que estarán en la lista de entrada a Daytona 24.

Se han inscrito un total de 40 automóviles de 12 fabricantes diferentes para el Roar. Habrá ocho autos en la clase líder internacional de Prototipos Daytona (DPi) de tres fabricantes diferentes: Acura, Cadillac y Mazda. Entre las entradas se encuentran el No. 10 ganador del Rolex 24 At Daytona de 2019 Konica Minolta Cadillac DPi-V.R y el No. 6 Acura Team, ganador del Campeonato 2019 WeatherTech DPi Penske ARX-05.