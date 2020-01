¿Por la puerta de atrás? Once Caldas licenció a campeón de Libertadores

Por sorpresa tomó a los hinchas del Once Caldas, la decisión de terminar el contrato de Juan Carlos Henao, campeón de la Copa Libertadores y quien se desempeñaba como entrenador de arqueros del 'blanco, blanco'.

En la carta que circula a través de las redes sociales, las directivas del equipo expresan que la decisión de tomó de manera unilateral. El histórico jugador estaba en este cargo desde el 10 de enero del año 2017.

La carta firmada por el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, no cayó bien entre la fanaticada del 'albo'. Pues consideran que no es la manera de terminar el contrato de una persona que le dio tantos éxitos a la institución.