Cinco errores imperdonables al cargar su celular

Una de las características más importantes a la hora de elegir un celular es la durabilidad de la batería. En Caracol Radio recopilamos los 'pecados' más usuales a la hora de cargar su celular. Téngalos presente para que no tenga que vivir 'pegado' a las tomas de luz.

1. No usar un cargador original: Usar un cargador que no es el que corresponde a la marca de su celular puede traerle consecuencias. Sin embargo, este es un mito muy grande ya que si usted compra un cable de calidad su batería no tendría razón para dañarse. El verdadero error está en emplear un cable de baja o mala calidad que puede afectar la carga de su dispositivo.

2. Usar el teléfono mientras se carga: Seguramente usted ha escuchado que celulares han estallado mientras están cargando. Esto se debe a la calidad del cargador, por eso le reiteramos revise las características de los cables que compra para cargar su dispositivo.

3. Cargar la bateria toda la noche: Actualmente, la tecnología ha fabricado pilas inteligentes que evitan una sobrecarga y cuentan con un sistema de flujo para evitar que la pila del dispositivo se dañe al dejarla conectada durante varias horas.

4. No apagar el celular: Como cualquier dispositivo tecnológico es importante que cuente con pausas, por eso se recomienda que el celular se apague durante algunas horas.

5. Recargar la batería cuando se agota por completo: Según expertos, para que su batería no se dañe se recomienda que no se espere hasta que el dispositivo se quede sin carga, pues esto puede afectar la durabilidad de la misma. Es recomendable que los celulares se carguen cuando la batería esté mínimo en 30% para mayor durabilidad.