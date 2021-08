Reporte de cédulas robadas: Nueva campaña maliciosa que podría atacarlo

Cada vez son más directas y eficaces las campañas maliciosas que circulan a través de correos, redes sociales y hasta mensajes de texto. Precisamente, desde el CAI Virtual se prenden las alertas sobre una suplantación de la Registraduría Nacional.

Según la denuncia, a través del correo electrónico está circulando una campaña maliciosa que afirma ser una notificación oficial de la Registraduría. En el correo se explica que se reportó como robada la cédula de la víctima y para reactivar la cédula se tiene que descargar un archivo pdf.

"Estimado ciudadano, la presente misiva es con el fin de informarle que su cédula de ciudadanía ha sido reportada como robada en nuestro sistema. Será dada de baja y no servirá como documento de identificación en las próximas horas", afirma el supuesto comunicado.

Una vez la víctima descarga el archivo de recuperación de la cédula está instalando en su dispositivo un Ransomware. Es decir, un programa malicioso que compromete al dispositivo y secuestra la información que este contiene para luego exigir el pago de un rescate para recuperar los datos y evitar daños colaterales.

Tenga presente que para evitar ser víctima de estos correos, debe vertificar desde dónde provienen y en lo posible no interactuar con los contactos que no reconoce. Por supuesto, recuerde que la cédula de ciudadanía no se desactiva y desde la Registraduría no se envían este tipo de correos.