Tiger Woods es líder y está a un paso de ganar un torneo cinco años después

El estadounidense Tiger Woods es líder en solitario con 198 golpes -12 bajo el par- del Tour Championship, quinto y último torneo de los Playoffs de la Fedex Cup del PGA Tour, que se juega en el club East Lake de Atlanta (Georgia, Estados Unidos), y está a un paso de ganar un título cinco años después.

Woods, que en esta penúltima jornada presentó una tarjeta de 65 golpes -cinco bajo par- tras anotar siete birdies por dos bogeys, se quedó solo en cabeza después de que el inglés Justin Rose, número uno del mundo, que ayer compartía el liderato con el estadounidense, necesitara tres golpes más.

Esos tres golpes de ventaja sobre Rose y el norirlandés Rory McIlroy, que hoy acabó dos bajo par, pueden significar la vuelta de Woods a la senda del triunfo cinco años después de conquistar su último torneo, el 4 de agosto de 2013, cuando se impuso en el Bridgestone Invitational, para poco a poco volver a ser el que era tras haber superado muchos problemas físicos y personales.

En total Woods atesora 106 títulos como profesional, entre ellos 14 majors, y fue el número uno del mundo durante 683 semanas, 281 de ellas consecutivas.

A seis golpes del líder se encuentra el español Jon Rahm, que hoy firmó su tercer 68 tras anotar cuatro birdies por dos bogeys, y el estadounidense Kyle Stanley, también con un total de 204 impactos después de acabar esta tercera ronda con 67.

El estadounidense Bryson DeChambeau, líder de la FexEx Cup, restó hoy cuatro golpes al par y está con +2 en el total.

Clasificación tras la tercera ronda:

1. Tiger Woods (USA) 198 (65+68+65) (-12 Golpes)

2. Rory McIlroy (NIR) 201 (67+68+66) .

3. Justine Rose (ING) 201 (66+67+68)

4. Jon Rahm (ESP) 204 (68+68+68) .

5. Kyle Stanley (USA) 204 (69+68+67)

6. Paul Casey (ING) 205 (68+71+66) .

7. Toy Finau (USA) 205 (67+71+67) .

8. Billy Horschel (USA) 205 (71+65+69).