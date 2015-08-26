Gobierno activa planes de contingencia por "fenómeno de El Niño"

Bogotá

Señaló, que el fenómeno también subió de categoría de débil a moderado, esto significa que vamos a tener más déficit de lluvias sobre el 40 % de lo normal en la zona Andina y más del 60 % en la Región Caribe.

Henao manifestó, que en octubre existe la posibilidad de lluvias por ser el mes más lluvioso del año, pero estas serán disminuidas.

El titular de la cartera de vivienda, invitó a los colombianos a incentivar el ahorro de agua, es importante que no se den conexiones ilegales y que los alcaldes empiecen todo el proceso policivo para desconectarlas.

“De igual forma es importante recordarle a la comunidad que el derroche del agua potable será sancionado como ya hay más de 7.000 sancionados en el país y que ya están aprobados más de 500 planes de contingencia en todo el país”, dijo Henao.

Dentro de los 500 planes de contingencia están los municipios afectados en los departamentos de la Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar y Córdoba.