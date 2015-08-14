Gobierno priorizó 26 municipios en Antioquia para el posconflicto

El ministerio del interior y la fundación ideas para la paz revelaron en las últimas horas el mapa para empezar a implementar el estrategias de posconflicto de llegarse a firmar los acuerdos de paz en la Habana, Cuba entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc

Según el mapa, Antioquia es uno de los departamentos del país con mayor número de municipios incluidos para ejecutar las acciones que buscan una amplia intervención social

En total se eligieron 26 municipios que según el análisis hecho son las zonas donde tradicionalmente ha existido presencia guerrillera, además se identificaron fallas en presencia institucional y amplias necesidades de inversión para la transformación de los territorios

Estos fueron los municipios elegidos en Antioquia:Norte: Angostura, Briceño, Campamento, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal

Urabá: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó y Mutatá

Bajo Cauca: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza

Nordeste: Amalfi, Anoró, Remedios y Segovia

Occidente: Dabeiba, Frontino y Peque

Suroeste: Urrao

Magdalena medio: Yondó.