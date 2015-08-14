Gobierno priorizó 26 municipios en Antioquia para el posconflicto
Son las zonas donde tradicionalmente ha existido presencia guerrillera.
El ministerio del interior y la fundación ideas para la paz revelaron en las últimas horas el mapa para empezar a implementar el estrategias de posconflicto de llegarse a firmar los acuerdos de paz en la Habana, Cuba entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc
Según el mapa, Antioquia es uno de los departamentos del país con mayor número de municipios incluidos para ejecutar las acciones que buscan una amplia intervención social
En total se eligieron 26 municipios que según el análisis hecho son las zonas donde tradicionalmente ha existido presencia guerrillera, además se identificaron fallas en presencia institucional y amplias necesidades de inversión para la transformación de los territorios
Estos fueron los municipios elegidos en Antioquia:Norte: Angostura, Briceño, Campamento, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Valdivia y Yarumal
Urabá: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó y Mutatá
Bajo Cauca: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza
Nordeste: Amalfi, Anoró, Remedios y Segovia
Occidente: Dabeiba, Frontino y Peque
Suroeste: Urrao
Magdalena medio: Yondó.