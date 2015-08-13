Fiscalía recupera más restos humanos en zona de influencia de Hidro-Ituango

Un Fiscal de Exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transcional , exhumó los restos de 6 personas, hallados en el corregimiento Barbacoas, municipio de Peque, zona de influencia del Proyecto Hidro-Ituango de las Empresas Públicas de Medellín, en el nordeste de Antioquia

Las víctimas fueron recuperadas de las aguas del río Cauca por habitantes de las riveras, entre los años 2004 y 2005, a donde fueron arrojadas por grupos de la guerrilla y paramilitares que las asesinaron

El grupo de criminalística que se desplazó al sector tuvo información sobre presencia de más cuerpos inhumados, pero la intervención de maquinaria pesada utilizada para la minería ilegal en la zona, no permitió más exhumaciones

En septiembre de 2014, en el corregimiento Oro Bajo del municipio antioqueño de Sabanalarga, también en zona de inundación del citado proyecto, ya habían sido hallados otros 7 cuerpos

La recuperación de restos humanos en ese tramo del río Cauca se logró gracias a un acuerdo firmado por la Fiscalía General de la Nación y las Empresas Públicas de Medellín, en el año 2013. Las recientes diligencias judiciales se efectuaron en los sitios El Fardo, Saibón, Terrón y Boquerón; y contaron con el apoyo del CTI Medellín, la Brigada Móvil 11 y el Batallón de Combate Número 82

Todos los cuerpos recuperados se encuentran en Laboratario de Identificación Especializada del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Seccional Medellín.