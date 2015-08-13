Joven con síndrome down muere en Medellín al parecer por bala perdida

La Policía Metropolitana y la Fiscalía de Medellín iniciaron sendas investigaciones para esclarecer la muerte violenta de un adolescente de 17, con síndrome de down, que recibió un impacto de bala en confusos hechos ocurridos en el barrio Naranjal, a pocas cuadras del centro Administrativo la Alpujarra

Según la versión entregada por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, General José Gerardo Acevedo Ossa, el menor de edad habría recibido un tiro en la cabeza, al parecer por los disparos indiscriminados que hizo un delincuente al huir después de intentar asesinar a un joven.- “Hubo un atentado contra otra persona, que inclusive salió lesionada, los vecinos reaccionaron contra el sicario y este cuando vio que los vecinos reaccionaron contra él, hizo disparos indiscriminadamente y lamentablemente con uno de estos (disparos) hirió a este joven de 17 años con discapacidad y posteriormente fallece en un centro hospitalario”, reportó el general Acevedo Ossa en una reunión con periodistas. Según la señora Teresa Zapata, tía del menor muerto, relató que el muchacho se aprestaba a entrar a la casa cuando se escucharon los disparos que acabaron con la vida del adolescente.- "Yo estaba acá, le iba a tirar las llaves para abrir la puerta, solo di unos pasos cuando sentí los tiros y me asomé a ver qué había pasado, cuando lo vi que se estaba desplomando, un solo tiro en el pómulo. Lo que pasa es que ese muchacho se sintió acorralado y empezó a disparar a la loca y el sobrino mío no alcanzó a correr", explicó la señora Zapata

Pese al esfuerzo de la policía con vasto operativo en ese sector cercano al río Medellín, hacia donde huyó el agresor, no fue posible su captura, mientras las autoridades prosiguen también las investigaciones sobre la persona contra la cual estaba dirigido el ataque criminal

Según el general Acevedo Ossa, esta persona habría resultado herida en esa agresión a bala.--.-