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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Justicia

Muere niño tras incidente en piscina de casino de suboficiales en Antioquia

El pequeño fue reanimado por militares de la Brigada 14, en Puerto Berrío, y remitido a Medellín donde falleció.

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El Hospital infantil San Vicente Fundación de Medellín confirmó la muerte de un niño de seis años edad quien había sido remitido desde el magdalena medio, tras un accidente en una piscina

 Se trata del menor Beiying Varela Saldarriaga quien sufrió el accidente en la piscina del casino de suboficiales de la décima Cuarta Brigada en Puerto Berrío, Antioquia, según se informó en un comunicado de la séptima división del Ejército

 Al parecer el niño llegó en compañía de las señoras Jennifer Londoño y Patricia Londoño, quienes fueron invitadas a ese sitio por un suboficial de la unidad militar

 En el comunicado se aclara que un "soldado salvavidas de la piscina lo socorrió y atendió, siendo llevado de forma inmediata al dispensario médico de la unidad militar donde se le bridaron los primeros auxilios y luego se trasladó a un centro asistencial"

 Por ahora las autoridades esperan un dictamen de medicina legal que establecerá las causas de la muerte del niño de solo seis años de edad

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