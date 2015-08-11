En Medellín, de nuevo está permitido el parrillero hombre en motocicleta

A partir de las cero horas de este martes 11 de agosto, quedó levantada la restricción que prohibía la circulación del parrillero hombre en motocicleta, moto-triciclo, cuatrimoto y motociclo en la ciudad de Medellín

De esta manera, entra en vigor el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró nulo el Decreto que prohibía el acompañante masculino en esta capital, una medida que estaba en vigencia desde noviembre del año 2012

La alcaldía de Medellín revelará esta mañana su análisis y la posición del Gobierno municipal frente al fallo del Tribunal y divulgará con las autoridades de policía las medidas operativas que se pondrán en vigor para contrarrestar los efectos que pueda tener el fallo en cuanto a seguridad e incremento de algunas acciones delictivas

Algunas de las medidas que se anunciarán llevarán un mayor control de la Policía y de la Secretaría de Movilidad de esta capital

La Alcaldía de Medellín señaló que respeta la institucionalidad y las normas superiores contenidas en la Constitución y en las leyes, al igual que los pronunciamientos de las Altas Cortes y los fallos proferidos por los Jueces y Tribunales de la República