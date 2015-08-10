Uribe insiste que campañas políticas se financian con recursos públicos

En Medellín el senador y expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez insistió que en el país varias campañas políticas se están financiando con recursos públicos a través de contratistas de grandes obras

Según el político antioqueño, al revisar los procesos de licitación de algunas obras notó cómo a la mayoría de las convocatorias se presenta un solo proponente, lo que para él significa que "los contratos están previstos desde antes de abrir la licitación y son a la medida de un proponente específico"

"Los contratistas lo financian, entonces después saben cómo orientar la mermelada del gobierno, las ‘platicas’ de recursos propios, la contratación, entonces una obra que vale 10 pesos pagan por ella 20 pesos, entonces la diferencia queda entre el contratista, el político, la administración y el pago de los recursos que le pagaron la campaña", sostuvo el senador

Uribe Vélez aseveró que la denuncia la corroboró al buscar la posibilidad de tener candidatos por el Centro Democrático a las gobernaciones de algunos departamentos del país, donde se encontró que hay campañas políticas que cuestan hasta “25 mil millones de pesos”

Cuestionó que ese valor no es posible pagarlo con la financiación legal de un aspirante seccional, por lo que deben recurrir a los contratistas de obras que quedarán inconclusas o que deben hacerse

El expresidente no dio detalles de las campañas políticas, de las regiones del país y menos de los contratistas que estarían cometiendo la irregularidad, pero si pidió a las autoridades competentes que investiguen los hechos.