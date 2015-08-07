No más Farc, no más Santos: Antioqueños en marcha contra el Presidente

Con pancartas, pitos y camisetas con mensajes, cientos de ciudadanos en Medellín participaron de la marcha en el que expresaron sus desacuerdos con las políticas del Presidente Juan Manuel Santos, especialmente en el tema de la paz

“No más Farc, no más Santos”, era el cantico de las personas que se reunieron en el Teatro Pablo Tobón Uribe, en donde empezó la marcha

Algunos de los asistentes como Carolina Osorio manifestó: “nos motiva marcha porque estamos indignados con el Gobierno Santos, por sus mentiras, porque por un lado dice una cosa y por el otro lado hace otra. Habla con las Farc y le cumple, a los colombianos no habla y nos incumple”

“Todo el manejo que Santos le está dando al país, no transmite lo que el pueblo está sintiendo y creemos que la única forma de expresarse es esta”, dijo Roberto López, otro marchante

El acto estuvo presidido por el Expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó su solidaridad con los familiares miembros de la Fuerza Pública que han muerto en medio de la guerra colombiana

“Estamos acompañando esta marcha que la han convocado un sector de ciudadanos, vinimos a expresar nuestra solidaridad con las Fuerzas Armadas de Colombia, con los soldados y policías, y con sus familiares”, expresó

En el acto critico algunas políticas que ha implementado el Presidente Juan Manuel Santos, especialmente el manejo que le ha dado al proceso de paz con la guerrilla de las Farc

“nos transmiten el dolor con estos atentados, un terrorismo crecido. Muchos colombianos tenemos creciente preocupación por la necesidad de que se recobre el respeto a la dignidad. Tenemos preocupación por lo que le paso hasta el 20 de julio con las Farc”, manifestó el senador Uribe Vélez

Además dijo que la tregua anunciada por las Farc: “Lo que anunciaron fue una tregua electoral que no se puede verificar, por ejemplo, quién verifica en Urabá donde delinquen allí conjuntamente una banda criminal y las Farc, cómo saben que el delito fue de uno o de otro. Entonces creemos que las Farc debe someterse a una vigilancia”

La movilización culmino con un acto político y social en el sector de la Alpujarra, centro de la capital antioqueña.