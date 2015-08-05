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31 jul 2026 Actualizado 13:27

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Orden Público

Asesinó a su esposa y se entregó a la Policía, en San Francisco, Antioquia

El sospechoso era buscado por la muerte violenta de la señora Luz Mery González Soto.

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Un hombre de 38 años de edad se entregó de manera voluntaria a la Policía, después de haber confesado el crimen de su esposa, en hechos ocurridos en el municipio de San Francisco, oriente de Antioquia

 De acuerdo con la Policía, la entrega del hombre se hizo efectiva en la vereda Guacales, de esa población, ante la búsqueda de personal de investigación para capturar al sospechoso del crimen de su cónyuge Luz Mery González Soto

 “El personal policial en conjunto con personal de la Unidad Básica de Investigación, se logra tender un cerco policial en tres veredas, situación que obliga a la entrega voluntaria de un sujeto de 38 años de edad, autor material del homicidio de su cónyuge”, aseguró la Policía Antioquia

 El sospechoso reconoció ante las unidades policiales, según el informe policial, haber cometido el delito

 Por este caso, se adelantan las respectivas diligencias y demás labores de carácter judicial ante la Fiscalía

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