Ejército despliega operativos de seguridad donde se accidentó helicóptero

“Las tropas de la brigada están muy cerca de donde fué el accidente, estamos asegurando el área en un perímetro más amplio y enviamos tropas especiales para allá, se van y se hacen operaciones sobre el aérea donde fue el accidente, son operaciones por tierra y aire”, confirmó el comandante

El área es asegurada por fuerzas militares con el fin de evitar ataques por parte de los grupos armados ilegales que operan en esa zona del departamento de Antioquia, donde predomina la presencia de banda criminales principalmente el Clan Úsuga, liderado por alias ‘Otoniel’

El ejército además subrayó que facilitó ayudas logísticas para el rescate de los cadáveres de los 15 uniformados que perdieron la vida en el accidente que aún es materia de investigación por parte de las autoridades.