Expectativa en Medellín por visita del cónsul en China a Juliana López

En expectativa se encuentran en Medellín y Bello los familiares y amigos de la modelo y futbolista antioqueña Juliana López, por la visita que hará el cónsul de Colombia en China a la joven detenida por presunto tráfico de estupefacientes

La ilusión de la familia López se acrecentó al conocer por voz de la canciller María Ángela Holguín que las autoridades en China autorizaron en muy poco tiempo el acceso de funcionarios diplomáticos a la detenida

En diálogo con Caracol Radio, el tío de la joven y vocero de la familia, David Muñoz López, indicó que por ahora la prioridad es saber las condiciones en que se encuentra la joven, quien al parecer sufre quebrantos de salud

"La prioridad de nosotros es saber cómo está ella, si está bien, porque ella ha tenido algunos quebrantos de salud; entonces, que no se esté afectando por las condiciones en las que está. Obviamente nosotros quisiéramos hacer algunas cosas, pero el gobierno de Colombia ha sido claro que tiene que ver con las decisiones del gobierno de China", sostuvo el señor Muñoz López, a través de Caracol Radio

La familia desconoce si la carta que enviaron hace cinco días le fue entregada a la joven

En Medellín, los familiares y amigos de la muchacha hicieron dos actividades para comenzar la colecta de fondos que les permita pagar un abogado que asuma la defensa y la representación en el proceso

Caracol Radio conoció además que la familia ha sostenido conversaciones con tres abogados que podrían apoyar a la modelo en el difícil proceso judicial que atraviesa en ese país de Asia oriental