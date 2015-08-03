Incautan cocaína en buque de bandera liberiana en el golfo de Urabá

La Armada Nacional en desarrollo de una operación de visita e inspección, logró la incautación de 120 kilogramos de cocaína que pretendían ser transportados a bordo del buque “TG Nike”, de bandera de Liberia, que se encontraba en la zona de cargue de Bahía Colombia en el Urabá

Unidades de la Estación de Guardacostas de Urabá, al inspeccionar el buque mercante encontraron que los sellos de cierre de uno los contenedores estaba falsificado, y al inspeccionar el contenedor hallaron seis maletines negros con 150 paquetes que contenían la cocaína

El buque tenía como destino el puerto de Algeciras en España y finalmente Livorno en Italia

Se estima que el alijo alcanzaba un costo en el mercado ilegal internacional superior a los siete millones de dólares, teniendo en cuenta que el valor aproximado de un kilo de cocaína en Europa es de 59.600 dólares