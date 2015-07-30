"A veces los jugadores hacemos que el árbitro se equivoque": David Pérez

"A veces los jugadores hacemos que el árbitro se equivoque", expresó el jugador quien se comprometió a no volver a incurrir en esta conducta

Pérez, que jugó la pasada temporada con el Independiente Medellín explicó las circunstancias de su salida del club, su breve paso por el Celaya y su llegada al equipo de Barranquilla. Sobre el estilo de juego de los equipos de Leonel Álvarez y Alexis Mendoza expresó: "A Medellin le gusta tener el balón, a Junior atacar".