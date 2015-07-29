En China habrían capturado también al exnovio de modelo Juliana López

Un exnovio de la modelo y futbolista antioqueña Juliana López, detenida en China, por supuesto tráfico de drogas ilícitas, el joven Juan Esteban Marín García, fue capturado dos días después que la deportista quedara en poder de las autoridades en un aeropuerto de ese país

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Pese al hermetismo Aunque hay bastante reserva por parte de las autoridades por el derecho de la intimidad, las dos detenciones tendrían relación

En Medellín supuestamente las autoridades están adelantando una investigación porque la pareja de jóvenes habría sido contactada por un hombre en un centro comercial días antes del viaje donde cayeron por transportar drogas

La captura de la expareja de la modelo y futbolista complica su situación jurídica en China, un país que condena a cadena perpetua a quien lleve consigo desde 50 gramos de alucinógenos

La familia de la deportista en la capital antioqueña insiste en que la joven no tiene relación con actividades ilícitas porque siempre ha trabajado en el comercio y ha desarrollado paralelamente su carrera de modelaje y de futbolista

Además precisan que la joven no llevaba su computador personal, pues este aparato permanece en su casa en el municipio de Bello, y por ello que presume que habría sido engañada por alguna persona en Medellín o en el viaje

La madre de la joven, doña Nubia Sarrazola, y sus familiares anunciaron toda clase de actividades para conseguir los recursos económicos, incluida la venta de su vivienda, para viajar a China en compañía de un abogado y buscar alternativas para la crítica situación judicial que enfrenta la muchacha

La Cancillería colombiana también ha sostenido conversaciones con su similar en China, para buscar alternativas jurídicas que eviten que Juliana López sea condenada a las duras penas por narcotráfico en China.