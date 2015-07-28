Familia de modelo detenida en China prepara recursos jurídicos y económicos

La familia antioqueña de la futbolista y modelo colombiana Juliana López Sarrazola, detenida en China por presunto tráfico de drogas ilícitas, alista recursos jurídicos y económicos para la defensa y acompañamiento de la joven deportista en ese país asiático.- “Nosotros solo sabemos es que está detenida, que está incomunicada, que hay un proceso de investigación, que hay que esperar como tres meses para podernos comunicar con ella; eso es lo que sabemos porque todavía la cancillería aquí no nos ha dicho nada”, manifestó a Caracol radio en Medellín la señora María Eugenia Sarrazola, tía de la joven incursa en un proceso penal

La señora Sarrazola admitió que desde cuando la muchacha salió del país hacia China no han tenido comunicación con ella y desconocen, también, la ruta que tomó para llegar a ese país y a la situación judicial por la que atraviesa por supuesto tráfico de sustancias alucinógenas

“Nosotros no hemos tenido comunicación: primero nos dimos cuenta por el cónsul en Beijing, y anoche que nos comunicamos con la cónsul Juliana Ortega. Ella viajó sola (a China), Esa información de cómo viajó, hay que poner un denuncio en la Fiscalía porque si no a nosotros no nos dan información en las aerolíneas”, relató la tía de Juliana López

Añadió que la familia inició la consecución de recursos económicos para la defensa jurídica de la joven y los trámites para recibir la visa de China para algunas personas que puedan viajar a acompañarla en este momento.- “Porque están en un proceso de investigación, ella está incomunicada hasta que ellos no terminen de investigar, según nos dijo la cónsul que le encontrado una sustancia pasta de coca en un computador.Estamos pendientes pues tenemos que contactar a un abogado y viajar, aunque allá nos dicen que nosotros viajamos todavía no la podemos ver, porque tenemos que tener paciencia porque ese es un proceso que se demora por lo menos tres meses.Por ahora no viajamos, se están haciendo los trámites de visa y eso porque nosotros no tenemos visa para allá, y tenemos estipulado que en menos de un (sí podrían viajar) porque la visa la entregan en quince días”, insistió a Caracol Radio la señora María Eugenia Sarrazola, tía de la muchacha en líos judiciales en China, un país con una dura legislación para el delito de narcotráfico.- La futbolista antioqueña Juliana López, integrante del equipo Las Divas del Fútbol de Medellín, fue detenida en un aeropuerto de China, al parecer, por transportar una droga dentro de un computador personal

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