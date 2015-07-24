Investigan alcalde de Andes, Antioquia, por cinco contratos irregulares

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Elkin Darío Jaramillo Jaramillo, actual alcalde del municipio de Andes, suroeste de Antioquia, por el presunto incumplimiento de sus deberes

De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario celebró cinco contratos de prestación de servicios con particulares para desempeñar funciones como agentes de tránsito en la población cafetera

"Con el objeto de apoyar la movilidad, reducir los índices de accidentalidad y crear conciencia para mejorar los espacios de estacionamiento de vehículos automotores en el municipio de Andes", explicó la Procuraduría en sus razones la formulación de cargos

La falta del alcalde de Andes estuvo en el incumplimiento del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Este consagra que los cargos de agente de tránsito deben ser de carrera administrativa y por tanto no pueden contratarse de manera transitoria, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, dado que estos servidores cumplen funciones permanentes

El alcalde Jaramillo Jaramillo tiene conocimiento en el campo jurídico por ser abogado titulado. La Procuraduría Provincial de Andes calificó su falta como grave cometida a título de culpa gravísima, en esta etapa procesal