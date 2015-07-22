Con reentrenamiento y mayor seguridad reanudan desminado en Orejón

Con un plan de reentrenamiento para garantizar la seguridad comenzó en la vereda Orejón del municipio de Briceño, Antioquia, los procedimientos técnicos y operacionales del plan piloto de desminado humanitario conjunto

Después de las determinaciones acordadas en Bogotá por la ONG Ayuda Popular Noruega, el Batallón de desminado y la Dirección contra minas, las tareas se retoman de manera paulatina con la participación de 39 uniformados y tres miembros del frente 36 de las Farc, después de la muerte de uno de los soldados en esas funciones

En diálogo con Caracol Radio Medellín, los voceros de la comunidad indicaron que durante la mañana se han desarrollado algunas reuniones de la comisión y en la tarde habrá una socialización de las medidas con las familias que habitan la vereda, quienes celebran que volvieron las operaciones

“Nosotros estamos pendientes que el desminado vuelva a su normalidad y esperamos que no vayan a pasar más accidentes, pero hay que volver a retomar estas tareas de desminado, como también los trabajos de gestión social y desarrollo”, indicó Fabio Muñoz, líder de la vereda Orejón

Agregó: “Hoy en la tarde tenemos una reunión para abordar algunos temas de la comunidad, unas peticiones que se enviaron a la Habana, en cuanto al tema social y las garantías”

Los trabajos en campo continuarán en las zonas de más de 12 mil metros cuadrados señaladas por las Farc, pero algunos de los sectores por la presencia de minas fantasma serán abordados con nuevos protocolos, que incluye, la inspección inicial de un robot creado por la Universidad Eafit, para evitar nuevos accidentes, incluso fatales

“Decidimos que parte de la tecnología que esta lista para utilizarse en el desminado de emergencia se pudiera llevar al territorio del Orejón y aportar a hacer un desminado con menos riesgos para nuestros soldados y así ser más efectivos”, concluyó el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño

Caracol Radio conoció que las Farc entregarán nueva información sobre la forma en la que están sembradas las minas, algunas.