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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Justicia

Dos reclusos heridos en cárcel El Pedregal durante la visita familiar

La gresca se originó cuando coincidieron en un mismo patio varios reclusos que tiene problemas personales.

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Dos personas heridas con armas blancas dejaron los enfrentamientos entre internos de la cárcel de El Pedregal, cuando los reclusos discutieron en el momento justo cuando se desarrollaba la visita semanal por parte de los familiares

 Uno de los internos explicó que el Inpec agrupó a los reclusos de dos pabellones, lo que provocó las riñas entre supuestos bandos en presencia de las familias que acudían a la visita del fin de semana

 “Esto generó una problemática, una confrontación lo más de horrible, nuestros familiares ahí, unos internos peleando, ya la guardia se metió a dar palo, quebraron sillas… Nuestras familias salieron enfermas, nuestros hijos llorando, psicológicamente salieron afectados”, declaró el interno a Caracol Radio

 Según el personero de Medellín, Rodrigo Ardila, el Inpec unió a los internos del patio C y de la UTE, que es la Unidad de Tratamientos Especiales, lo que llevó al reencuentro de reclusos que tienen problemas personales anteriores lo que facilitó el inconveniente

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