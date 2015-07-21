Transportadores de carga a la expectativa por cese unilateral al fuego

A la expectativa y aliviados se declararon los transportadores de carga en Colombia por el inició del cese unilateral al fuego por parte de la guerrilla de las Farc. Que comenzó ayer, 20 de julio

Luis Orlando Ramírez Valencia, director ejecutivo de Asociación de Transportadores de Carga, expresó a Caracol Radio que este cese es un alivio económico y tranquiliza a los conductores que con zozobra han trabajado durante las últimas semanas

"Con una expectativa muy positiva, nosotros estamos, en estos momentos, pasando momentos muy duros con todos estos ataques de la guerrilla y vemos que es una bendición que llegue esta tregua y esperamos que este cese se consolide cada vez más y que sea un paso para que la paz se consolide, porque en verdad lo estamos necesitado los transportadores de carga y todo el pueblo colombiano", afirmó Ramírez Valencia

El líder de los camioneros le solicitó al gobierno que le pida a las Farc que respete el trabajo que hacen los conductores de carga. Exigió que no se incineren más vehículos y se atente contra la vida de los conductores

Por último el director ejecutivo de ATC rechazó los señalamientos hechos por las fuerzas militares que indican que la incineración de varios de los vehículos, fue en realidad un montaje para cobrar seguros

"Nosotros tenemos que decir y ante Caracol Radio más, tuvimos una reunión con el General Pinto a raíz de que los carros quemados era algunos responsabilidad de los mismo conductores, nosotros protestamos por eso, porque en realidad ningún conductor va a tentar contra su trabajo y patrimonio, eso no es real", agregó Ramírez Valencia