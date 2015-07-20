Autoridades en Antioquia esperan que Farc cumplan la tregua unilateral

Al inicio de la tregua unilateral por parte de la guerrilla de las Farc, tanto las autoridades civiles como militares en el departamento de Antioquia, esperan que ese grupo armado ilegal cumpla con el cese al fuego

Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, al señalar que se debe avanzar en un desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese al fuego bilateral, indicó las Farc deben ser concretos para cumplir con el periodo de cuatro meses para alcanzar los acuerdos de paz. “Ya el reto es que se cumpla y que el país sea capaz de entender el valor de un proceso de paz (…) Esperemos que este esfuerzo no sea para terminar en una guerra más sangrienta que la que ya se ha vivido en los últimos años, esperemos que al ponerse un límite, sea un límite para que se callen las armas del todo y la inteligencia de los gobernantes nos lleve a vivir en paz”, puntualizó el mandatario seccional

Agregó Fajardo Valderrama, que la tregua unilateral ayudará a favorecer la confianza entre los colombianos, aspecto que consideró se ha perdido por los constantes ataques de los últimos días que perjudicaron a la población civil en varias zonas del país

“En medio de todo esto, porque los últimos meses fueron de destrucción de todo lo que se había avanzado de destrucción de confianza que es lo que se construye en un proceso de paz, ir poco a poco construyendo confianza que es muy difícil construir y muy fácil destruir”, aseveró el gobernador de Antioquia

Por su parte las autoridades militares precisaron que la orden presidencial es continuar con las operaciones para mantener bajo control el orden público

“Esperamos que cumplan, sin embargo, el ejército nacional, las fuerzas militares y la policía nacional siguen cumpliendo su misión constitucional, además de eso tenemos la orden de continuar las operaciones hasta que haya un cese bilateral del fuego”, concluyó el general Leonardo Pinto Morales, comandante de la séptima división del Ejército.