A juicio directivos de la Universidad San Martín

ACTUALIZACIÓN (23/09/25): Mediante constancia del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá emitida el del 02 de abril de 2025, se certificó que : "El 29 de noviembre de 2024, el Juzgado 40 Penal del Circuito Conocimiento Bogotá, en audiencia de lectura de fallo, RESOLVIÓ: “DECRETAR la prescripción y de contera la extinción de la acción penal y ordenó el archivo de las diligencias a favor de JOSE RICARDO CABALLERO CALDERON identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.324.8545, por el delito de Fraude Procesal, Fraude a Resolución Judicial ó Administrativa ó de Policía, Falsedad Material en Documento Público, Enriquecimiento ilícito de Particulares y Concierto para delinquir. Y Lo ABSOLVIÓ por los delitos de ESTAFA AGRAVADA EN LA MODALIDAD DE MASA”, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Penal), el 28 de febrero de 2025.

Los peores temores de los directivos de la Fundación Universitaria San Martín fueron los logros de la investigación que adelantó la Fiscalía por el desvío de dineros que tenían como destino el pago prestaciones sociales a los empleados de la Fundación

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Mariano Antonio Alvear, José Ricardo Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, por los delitos de estafa agravada, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad material en documento público

Camilo Burbano asesor del despacho del fiscal general aseguró que los directivos crearon al menos 17 empresas de papel para desviar los recursos de la Fundación a cuentas personales y gastarlo en bienes que no representaban los interesen de la institución

“A través de ellas, realizaban compras de bienes suntuarios. En ese accionar constituyeron una serie de actos “delictivos” como el no pago de sus obligaciones laborales y fiscales, para lo cual constituyeron organizaciones con documentación falsa para levantar las medidas cautelares que ordenaron los juzgados laborales”

La investigación de la Fiscalía estableció que el desvío de dinero a cuentas en el exterior alcanzó un billón de pesos.