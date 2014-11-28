Los cinco partidos más costosos de la temporada

El Centro Internacional de Estudios del Deporte se dio a la tarea de calcular cuáles fueron hasta la fecha partidos más costosos de la presente temporada, teniendo en cuenta las alineaciones que presentaron y lo que cada club invirtió en fichajes

Y no resulta secreto ubicar cuál es el juego que más millones puso en la cancha: es el Real Madrid Barcelona. El último choque entre los dos clubes representó una bolsa de 690 millones de euros en fichajes y pudo haber crecido si para entonces Gareth Bale hubiese estado habilitado, pero la lesión lo alejó de aquél millonario clásico

Según el CIES (Sigla del Centro de Estudios), Real Madrid aportó 424 millones de euros en su alineación de la que Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luka Modric fue su trío más costoso. Barcelona puso 267 millones de euros en cancha y Luis Suárez, Neymar y Dani Alves fue la terna más costosa de los blaugranas. ¿Y Messi? Como es un canterano, la inversión que hizo Barsa por él no significó nada en dinero comparada con otros de sus fichajes

En la Liga Premier, el reciente duelo entre Manchester City y Chelsea, con empate a un gol, tuvo en cancha 578 millones de euros. Los actuales campeones ganaron el duelo de billeteras con 292 millones de euros en su alienación, contra los 286 millones de los ‘blues’

Agüero, Mangala y Dzeko encabezaron al City mientras que Costa, Hazard y Willian lo hicieron por Chelsea

Otro partido que movió la bolsa se presentó en la liga francesa. El juego entre el PSG y Marsella representó 503 millones de euros en fichajes, aunque la disparidad entre lo invertido por los capitalinos a lo que han gastado los mediterráneos es descomunal. El once titular parisino valió 414 millones de euros mientras que la alineación del Marsella fue producto de haber invertido 89 millones

Lo que el PSG pagó por Cavani, David Luiz y Thiago Silva no se compara con lo que costaron Gignac, Thauvin y Batshuayi en Marsella

El juego de Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund tuvo en el Allianz Arena 272 millones de euros invertidos

Los de Guardiola son buenos compradores y no derrochan su billetera, su nómina en aquel partido fue producto de haber comprado por 175 millones, del lado del Borussia, la modestia es mucho más notoria y su nómina equivalió a 97 millones

Götze, Benatia y Ribery fueron los alineados por los que Bayern más pagó, mientras que Mkhytarian, Reus y Aubameyang fueron las inversiones más valiosas del Dortmund

Y en Italia, en la actual temporada el partido que más dinero puso e en juego fue el del Inter ante Nápoles. El juego terminó 2-2 y los 22 inicialistas equivalieron a inversiones por 263 millones de euros.La nómina napolitana fue avaluada en 140 millones de euros siendo Higuain, Inler y Albiol sus fichajes más costosos. La formación de Inter valió 123 millones, encabezada por Ranocchia, Hernanes y Kovacic.¿Cuál será el partido más costoso del mundo? Si en la temporada se cruzan, tal como están las cosas Real Madrid y París Saint Germain sería el choque de la abundancia, la riqueza y hasta del despilfarro, a menos que en el próximo mercado de invierno alguno de los otros del club de los adinerados decida romper la alcancía.