Rafael Nadal: "Los tramposos deberían recibir el desprecio del resto de los deportistas"

El tenista español Rafael Nadal dijo, una vez emitida la sentencia de la Operación Puerto, que "los tramposos deberían recibir el desprecio del resto de los deportistas y sentirse avergonzados delante de toda la sociedad"

"Me parece un error que no se hayan dado los nombres de los que han hecho trampas porque al menos deberían recibir el desprecio del resto de deportistas y sentirse avergonzados delante de toda la sociedad, pero no ha sido así, por lo que tenemos que seguir adelante, trabajando para que el deporte sea limpio al cien por cien y esperar que en el futuro no se repitan casos de este tipo", argumentó Nadal

El mallorquín, que estuvo en un acto promocional de su patrocinador Kia acompañado del jugador de baloncesto José Manuel Calderón (Detroit Pistons), destacó que considera "injusta" la resolución y que ésta "no es positiva para nadie" dado que afecta a la imagen del deporte español

"No soy nadie para juzgar, se ha tomado una decisión y yo lo único que puedo hacer es dar mi opinión, que es que la resolución no es positiva para nadie. Los únicos beneficiados son los que han hecho trampas y me parece injusto que haya sido así en un caso tan serio y que daña tanto la imagen del deporte en general y en este caso de los deportistas españoles", apuntó Nadal

"Personalmente me parece injusto que no se den los nombres de los que han hecho trampas, sean españoles o no, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que a nivel mundial la imagen que esto deja de nuestro país no es la que podíamos esperar. Creo que lo más positivo es que se dejase de hablar del tema", señaló

En esta misma línea, Calderón reconoció que espera que "dentro de poco" se pueda "dejar de hablar" del dopaje y que "no afecte a la candidatura de Madrid 2020"

"Espero que la Operación Puerto no afecte y no tenga nada que ver con la candidatura de Madrid 2020 porque es algo importante para nosotros, y ojalá tengamos la suerte de poder organizar estos Juegos y que dentro de poco podamos dejar de hablar de todo esto", apuntó

En relación al proyecto olímpico presentado por Madrid, Nadal aseguró que la capital española "está preparada para conseguirlo" además de considerarlo "necesario" para el país

"Estamos más que preparados para conseguirlo. Además creo que es necesario que lo consigamos. Sería un gran empujón para nuestro país", añadió

En cuanto al Másters 1.000 de Madrid, que arranca hoy en las pistas de la Caja Mágica, el mallorquín destacó que este año se ha conseguido "la mejor pista de tierra" de la historia del torneo madrileño y que "está en las condiciones perfectas"

"La pista está en las condiciones perfectas. Es la mejor pista de tierra desde que se juega el torneo. Estoy feliz de poder jugar en Madrid, es uno de los lugares más especiales porque puedo competir enfrente de nuestra gente y es algo que motiva. Madrid siempre se ha portado fenomenal conmigo y espero hacer un buen torneo", señaló Nadal.