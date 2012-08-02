Luis Suárez: 'Jugar ante Brasil en cuartos es para disfrutarlo, no para sufrirlo'

El seleccionador hondureño de fútbol, el colombiano Luis Fernando Suárez, ha dicho que "el momento" que está viviendo Honduras en el torneo olímpico Londres 2012, en vísperas de medirse a Brasil en cuartos después de ganar a España en la Fase de Grupos es para "vivirlo, no para sufrirlo"

"Yo voy a disfrutarlo. Brasil es muy poderoso, pero hay que ver el partido más como una oportunidad que como un problema sin solución. Tenemos suficiente fuerza y queremos ganar. Este es un momento para vivirlo, no para sufrirlo", ha apuntadoNo obstante, es consciente de que "será muy complicado ganar" a una "Brasil que quiere la medalla de oro olímpica que aún no ha conseguido" y a la que "no le puede negar que es favorita"

A Suárez, de todos modos, le anima mucho que su equipo, al que ve "con una gran fuerza mental", haya sido capaz de superar un grupo "muy difícil" y ganar a "un rival tan cualificado como España"

En ese sentido, ha recordado que Honduras ya ganó a Brasil en una Copa América, "uno de los hitos de los que siempre se habla" en el fútbol hondureño. "Por eso los once hondureños que vayan a entrar en ese partido lo van a hacer con el mejor deseo. Saben que les estará mirando el mundo", ha avanzado

Suárez espera poder contar el sábado con los dos jugadores que tienen problemas físicos, Roger Espinoza y Arnold Peralta. "No he tomado la decisión total, pero lo han hecho bastante bien durante el torneo y son dos jugadores muy importantes en nuestro equipo", ha explicado

Suárez se ha referido a Neymar, a quien ha calificado como "ya una realidad" a pesar de su edad. "Demasiado chico, pero también demasiado talento", ha subrayado.