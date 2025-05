Caterine Ibargüen marcó el mejor registro en la reunión atlética de Baie-Mahault

En el triple salto alcanzó los 14,73 metros. Este evento es parte de la preparación de la colombiana para los Juegos Olímpicos. La medallista de bronce del Mundial de Daegu-2011 ya había saltado 14,95 metros en abril, en la altura (1.538 metros) de Medellín

El cubano Dayron Robles, el estadounidense LaShawn Merritt y la colombiana Caterine Ibargüen brillaron el martes en la reunión de atletismo de Baie-Mahault, en la isla de Guadalupe, dentro de su camino hacia los Juegos Olímpicos de Londres. Robles, con problemas físicos en las dos últimas temporadas por dolores en su espalda y uno de sus tobillos, corrió los 110 metros vallas en 13 segundos y 19 centésimas, con viento nulo, quedando a dos centésimas de la mejor actuación mundial del año, que sigue en posesión del estadounidense David Oliver. El campeón olímpico y plusmarquista mundial (12.87) superó al estadounidense Ronnie Ash (13.30) y a su joven compatriota Orlando Ortega (13.31). En el triple salto masculino, el estadounidense Will Clay no impresionó. El campeón mundial en sala se conformó con ganar, pero con un mejor salto discreto (17,05 metros). El estadounidense Merritt, campeón olímpico de la distancia, terminó los 400 metros con un tiempo de 44 segundos y 73 centésimas, en lo que fue la mejor actuación del año en la vuelta de pista, superando el 44.92 que había logrado el británico Martyn Rooney el 21 de abril en Walnut (California). -- Principales resultados de la reunión de atletismo de Baie-Mahault: MUJERES 100 m (viento: ,2 m) 1. Lashauntea Moore (USA) 11.11 2. Jeneba Tarmoh (USA) 11.24 3. Lauryn Williams (USA) 11.26 4. Debbie Ferguson-Mckenzie (BAH) 11.29 100 m vallas (viento: -0,1 m) 1. Dawn Harper (USA) 12.71 2. Ginnie Crawford (USA) 12.87 3. Priscilla Lopes-Schliep (CAN) 12.95 Triple salto: 1. Caterine Ibargüen (COL) 14,73 m (viento: ,2 m) 2. Yargelis Savigne (CUB) 14,24 m Lanzamiento de jabalina: 1. Rachel Yurkovic (USA) 61,06 m HOMBRES 200 m (viento nulo): 1. Churandy Martina (NED) 20.40 2. Rondell Sorrillo (TRI) 20.42 3. Jared Connaughton (CAN) 20.60 4. David Alerte (FRA) 20.74 5. Shawn Crawford (USA) 20.89 400 m: 1. Lashawn Merritt (USA) 44.73 (mejor actuación de 2012) 2. Luguelin Santos (DOM) 45.29 3. Angelo Taylor (USA) 45.31 110 m vallas (viento nulo): 1. Dayron Robles (CUB) 13.19 2. Ronnie Ash (USA) 13.30 3. Orlando Ortega (CUB) 13.31 4. Joel Brown (USA) 13.37 5. Dexter Faulk (USA) 13.39 3000 m obstáculos: 1. Haron Lagat (KEN) 8:38.17 2. Ben Bruce (USA) 8:39.21 Salto de altura: 1. Michael Mason (CAN) 2,31 m 2. Jamie Nieto (USA) 2,25 m Triple salto: 1. Will Clay (USA) 17,05 m (viento nulo) 2. Osniel Tosca (CUB) 16,93 m 3. Leevan Sands (BAH) 16,79 m 4. Yoann Rapinier (FRA) 16,76 m