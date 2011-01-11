Autoridades buscan a violadores de una joven en Sucre

Las autoridades en el departamento de Sucre buscan a 4 hombres armados quienes incursionaron a una parcela en la vía Sincelejo Toluviejo y tras maniatar a varios de sus ocupantes abusaron sexualmente de una joven de 20 años

Según relató una de las familiares de la mujer abusada, los hombres intimidaron con revólveres a los ocupantes y permanecieron cerca de 5 horas dentro de la vivienda

Al marcharse se levaron varios teléfonos celulares y ropa de los ocupantes del predio y amenazaron con llevarse consigo a dos menores de 5 y 6 años de edad

Los desconocidos pintaron las paredes con letreros alusivos a la banda criminal los paisas aunque al parecer se trata de delincuentes comunes