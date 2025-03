Rafael Nadal: 'No soy el mejor de la historia, pero seguiré trabajando para serlo'

El tenista Rafael Nadal regresó a España convencido de que ha dado un paso muy importante en su carrera al ganar el Abierto de Estados Unidos y lograr completar el Gran Slam, con lo que se siente "muy afortunado" y califica de inolvidables los últimos seis meses de su vida

Así lo ha dicho en una rueda de prenda celebrada en el aeropuerto de Barajas, a donde ha llegado hoy sobre las 07.15 horas en un vuelo procedente de Nueva York

Decenas de periodistas de medios nacionales e internacionales esperaban a Nadal en una sala de prensa del aeropuerto madrileño, "custodiada" por también decenas de agentes de las Fuerzas de Seguridad

Ha viajado sin la Copa, porque se la "enviarán a casa", y ha asegurado sentirse muy feliz por todo lo que le ha sucedido hasta hoy, fecha en la se ha convertido en el tenista más joven que consigue los cuatro torneos del Gran Slam desde 1968, cuando comenzó la era Open. Con anterioridad lo había logrado el estadounidense Donald Budge, con 22 años, en 1938

Tras reconocer que no sabe hasta dónde llega el "ansia de victoria" y "el afán de seguir mejorando día a día", el mallorquín no ha tenido reparo en reconocer que el momento final llegará "cuando tenga que llegar y será el momento de aceptarlo", ya que tiene claro que "no todo es tenis en la vida"

Pero hasta que ese momento llegue, Nadal quiere seguir mejorando, tras tener un poco de tiempo para disfrutar de su triunfo y no cree que vaya a cambiar nada en su vida

Sobre la sensación que tuvo al convertirse en el séptimo tenista en lograr el Gran Slam, ha dicho que mantiene la ilusión con que inició su carrera, aunque ha reconocido que esta es distinta, ya que, "aunque es igual de grande, es más pausada"

Nadal rechaza el título de mejor deportista español, porque dice que reconocer eso sería ser arrogante, aunque le parece un honor estar en el grupo de los más grandes

En este grupo ha metido al jugador de baloncesto Pau Gasol o al piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso, para señalar que cada deportista tiene su valor y consigue hacer cosas distintas

EL tenista cree que hay que disfrutar de la época actual de deporte español, ya que dice que lo "que está pasando ahora con todos los triunfos no será eterno"

Tras asegurar que no "puede pedir nada más, que no sea salud", al recordar los problemas físicos que sufrió recientemente, Nadal ha reconocido que tiene cosas que mejorar y ha asegurado que el siempre juega al 100% y eso es lo que hará en la próxima gira por Asía, ya que ha subrayado que "Shangai es igual de importante que París"

Eso sí, ha expresado su deseo de que el calendario del circuito de torneos de la ATP se reduzca, lo que cree que pasará en 2012, ya que ha manifestado que "es muy largo y no tienes tiempo para poder preparar la siguiente temporada".