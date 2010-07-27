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09 jul 2026 Actualizado 10:27

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Economía

Presentan proyecto para eliminar tres ceros a los billetes en Colombia

La iniciativa busca hacer mucho más fácil y práctico el manejo de las operaciones y transacciones en el país, dijo el legislador del departamento de Sucre.

Presentan proyecto para eliminar tres ceros a los billetes en Colombia

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El vocero de Cambio Radical, Senador Antonio Guerra de la Espriella, radicó hoy ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la denominación de la moneda legal colombiana

La iniciativa busca eliminar tres ceros a los billetes en Colombia para hacer mucho más fácil y práctico el manejo de las operaciones y transacciones en el país, dijo el legislador del departamento de Sucre

Sostuvo que el proyecto no es nuevo porque el entonces senador José Jaime Nichols presentó uno similar en el año 2.000 y que desde esa época las condiciones económicas del país han cambiado

Señaló que hizo consultas con directivos del banco de la República, quienes se declararon complacidos con la propuesta y advirtieron que se necesitaría un proceso de transición para que la gente se acostumbre a lo que se llamaría el nuevo peso

Explicó que ya no tendríamos billetes de mil, 10 mil o 50 mil sino de un peso, de diez y de 50 y volveríamos a las monedas de un centavo

Sostuvo que la presentación del proyecto esta muy a tono con la época en que el Banco de la República debe recoger billetes de distintas denominaciones y emitir nuevos

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