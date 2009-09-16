Falso sacerdote está robando a habitantes de Sucre

Las autoridades del departamento de Sucre buscan a un falso sacerdote que ha estafado a varias personas y a religiosas de un monasterio

El falso sacerdote se ha aprovechado de una campaña para recaudar fondos que realiza la emisora Minuto de Dios, de la diócesis de Sincelejo, para acercarse a varias residencias y solicitar dinero a las familias a nombre de dicha actividad. La más reciente estafa la hizo este miércoles en el monasterio Santa María del Rosario, de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas cuando, vistiendo la indumentaria propia de un religioso, le solicitó a la hermana Elda Luke varios ornamentos de los que ellas elaboran para su subsistencia, y se marchó en un descuido

“Me dijo que iba a comprar varios ornamentos y yo le mostré los mejores, se llevó varias palias, corporales, purificadores y una camisa de credima, cuando lo tenia todo listo fui a buscar un mantel bordado que solicitó y al volver había desaparecido”, relató la religiosa

Caracol conoció que el falso sacerdote ayer había estafado la suma de 4 millones de pesos a un ciudadano de Sampues, a quien le había engañado con el supuesto cambio de unos dólares

De acuerdo con el sacerdote José Pacheco, párroco del municipio Los Palmitos, el falso padre va, lista en mano, con el nombre de personas que supuestamente deben colaborar con una campaña y llega a las residencias a pedir dinero a nombre de la emisora Minuto de Dios