Líderes de la ALBA defienden a Cuba y se pronuncian contra la OEA y EE.UU.

Los países de la ALBA, junto con Paraguay, Ecuador y San Vicente y Las Granadinas, defendieron hoy a Cuba de cara a la V Cumbre de las Américas, que comienza hoy, y aprobaron en su reunión un Sistema Unico de Compensación Regional (SUCRE). A lo largo del día, se sucedieron los discursos en apoyo al país caribeño en la cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en Cumaná, en el este venezolano, con asistencia de líderes de Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela. El debate para consensuar una posición común ante la Cumbre de Trinidad y Tobago estaba reservado para una reunión a puerta cerrada por la noche, durante una "cena de trabajo" como la definió el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero emergió desde la sesión de apertura. En ella, el rechazo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la política de Estados Unidos compitió, en cuanto intensidad, con los apoyos que Cuba recibió tanto por su resistencia al bloqueo estadounidense, como a la defensa de sus principios revolucionarios. Chávez, como anfitrión, comenzó la ofensiva señalando que "junto con otros" que no identificó, vetará la declaración final de la Cumbre de las Américas, por ser "impresentable". El presidente explicó que la declaración "es difícil de asimilar", debido a que "está totalmente descolocada en el tiempo y en el espacio, como si el tiempo no hubiera pasado". Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo que la ALBA debería presentar una "resolución sobre Cuba" en la V Cumbre de las Américas, en la que se exija al Gobierno de EE.UU. poner fin al bloqueo económico a la isla. A su vez, el gobernante paraguayo, Fernando Lugo, que asistió como invitado, consideró que las actuales Cumbres de las Américas están desfasadas y planteó que su país estaría interesado en organizar una, pero "cambiando el formato". "Si me dijeran que en 2009 ningún americano morirá de hambre por efecto de la cumbre, creería en ese tipo de cumbre; si nos permitiera recobrar la dignidad y el respeto de los DD.HH. de todos, creería en ese tipo de cumbre, porque lo importante no es la foto, sino compromisos concretos que puedan ser evaluados", dijo Lugo. También mostró "indignación" ante unas declaraciones de la secretaria del departamento de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, en Haití en las que condicionaba el levantamiento del embargo a la "democratización" del sistema político cubano. Chávez respaldó la posición de Lugo, al tiempo que afirmó que en Cuba hay más democracia que en EE.UU. A su vez, el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien escuchó en la sesión plenaria las declaraciones de apoyo de sus colegas, ya había criticado a la OEA, nada más llegar en la mañana a Cumaná, y pidió la eliminación del organismo regional. "La OEA tiene que desaparecer", afirmó Castro, quien abogó por el futuro nacimiento de una instancia regional "sin factores ajenos a nuestra región", en evidente alusión a Estados Unidos y Canadá. En términos igualmente reprobadores hacia la política "anticubana" de EE.UU. se expresaron los primeros ministros de Dominica, Roosewelt Skerrit y de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves. Chávez se unió a la propuesta de Castro de que la OEA desaparezca y sea sustituida por un organismo similar en el que estén representados todos los países situados entre el río Grande y la Patagonia, que podría hablar como bloque con EE.UU. Por otro lado, como colofón a la primera parte de la Cumbre de la ALBA se firmó un "acuerdo marco" para la creación del Sistema Unico de Compensación Regional (SUCRE), que podría comenzar a funcionar a partir del próximo 1 de enero. "Nació el SUCRE, primer elemento económico y financiero concreto en un espacio regional ALBA más Ecuador", declaró el mandatario venezolano. El acuerdo fue suscrito por todos los gobernantes de los países miembros plenos de la ALBA, y también por el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, en representación del presidente Rafael Correa, cuyo país es observador y fue quien propuso la implementación de la moneda virtual en una reunión el pasado noviembre en Caracas. Al concluir los debates, los líderes participantes en la cita de Cumaná se dirigieron a la plaza principal de esta ciudad para realizar una ofrenda floral ante la estatua del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, nacido en esta localidad. Se prevé que la cumbre finalice esta noche, tras la cena en la que los asistentes afinarán detalles sobre la posición que presentarán en Trinidad y Tobago, o en la mañana del viernes