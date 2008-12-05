'Me montaron una falsedad' dice Lisandro Meza sobre investigación por asesinato

En entrevista exclusiva en Caracol Radio desde su centro de reclusión el cantante de música vallenata Lisandro Meza, se declaró inocente y aseguró que le “montaron una falsedad”. Meza se encuentra privado de su libertad en los calabozos de la Fiscalía de Cartagena mientras rinde indagatoria por este caso. “Soy inocente de todos los cargos… todo está bien gracias a Dios”, declaró Lisandro Meza. Al artista se le investiga por el crimen de Isabel María Pérez, registradora del municipio de Morroa en el departamento de Sucre. Lisandro Meza dijo que no conocía a la registradora y que “solamente la vio una vez para preguntarle una cosa” y manifestó que eso fue lo que generó todo. Concluyó diciendo que todo el tema en el que se ve envuelto es una disputa política.