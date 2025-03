China, flamante campeón de los Juegos Olímpicos Beijing 2008

La delegación de China cumplió con los pronósticos y en casa se alzó con el título general de los vigésimonovenos Juegos Olímpicos de la era moderna, al sumar 51 medallas de oro en las justas Beijing 2008. Los chinos organizaron unos Juegos para ganarlos y lo consiguieron, basados en su excelente nivel en la Gimnasia, los deportes de contacto y el Tiro; después de mostrar al mundo su milenaria cultura con una ceremonia inaugural impecable y un despliegue tecnológico sin precedentes, con escenarios majestuosos para acoger cada una de las disciplinas. Estados Unidos debió conformarse con el segundo lugar en el tablero general de medallería, donde sumó 36 preseas doradas, dejando grandes dudas en el Atletismo, donde no logró resultados importantes en las pruebas de velocidad y se vió privado de las finales de los relevos cortos por errores en la entrega de los testimonios. En Beijing se dio la consagración de grandes del deporte mundial, como el "Delfín de Baltimore" Michael Phelps, el máximo ganador en la historia del olimpismo con 14 medallas de oro, 8 en estas justas, el único que lo ha podido lograr en la historia de la humanidad, además, estableciendo 7 marcas mundiales y una olímpica en el Cubo de Agua. Sin embargo, los registros del exuberante velocista jamaiquino Usain Bolt quedaran en la retina de todo el planteta, por su increible superioridad en las pruebas rápidas, donde se consagró como el hombre más veloz de la historia, ganando, con sus respectivas marcas mundiales, las pruebas de 100, 200 y 4x100 metros planos en el Nido de los Pájaros. En deportes más tradicionales, Argentina se confirmó como potencia futbolística en la rama masculina y retuvo su corona con record de 12 victorias consecutivas; mientras que las norteamericanas volvieron a subir a lo más alto del podio entre las damas. El "Dream Team" de Baloncesto masculino noretamericano no dió lugar a las sorpresas y aunque con algún esfuerzo en la final contra España, recuperó la medalla de oro, al igual que en el Voleibol para varones. Rafael Nadal celebró su primer lugar de en el escalafón de la Asociación de Tenistas Profesionales con la presea dorada; mientras que Cuba fracasó en el Boxeo, donde no ganó ninguna final de las 4 que disputó. Por Sudamérica, Brasil fue el de mejor balance con 3 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce; mientras que Argentina alcanzó 2 doradas y 4 de bronce, dejando a Colombia con 1 de plata y 1 de bronce, Ecuador y Chile con 1 de plata cada uno; y finalmente Venezuela con 1 de bronce. Colombia superó su actuación de Atenas 2004 por medallería y puntaje olímpico, aquel que se entrega a los 8 mejores en cada final, con las actuaciones del pesista Diego Salazar, plata en los 62 kilos; la luchadora Jackeline Rentería, bronce en los 54 kiogramos; el bicicrosista Andrés Jimenéz cuarto en BMX, el clavadista Juan Guillermo Urán, quien se clasificó a las finales de parejas, trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros, Leydi Solís, cuarta en las pesas división de 69 kilogramos. Mención especial merecieron las semifinales alcanzadas en Atletismo por Paulo César Villar en los 110 metros vallas y Rosibel García en los 800 metros planos; y el séptimo puesto de Santiago Botero en la prueba de Ciclismo de Fondo en Carretera, aunque falló en la contra reloj individual, su especialidad; al igual que María Luisa Calle, de quien se esperaba alguna medalla en la prueba por puntos, que perdió en el último embalaje. Además, la cuarteta masculina de persecución en ciclismo, el equipo de Boxeo, las tres tiradoras con Arco y la taekwondista Gladys Alicia Mora no colmaron las espectativas del público y el Comité Olimpíco Colombiano, que aspiraba a mejores resultados. Colombia también pago su novatada en disciplinas como el Tenis de Mesa con Paula Medina, en Vela con Santiago Grillo y Remo con Rodrigo Ideus. Los nadadores de carreras encabezados por Carolina Colorado y Omar Andrés Pinzón tuvieron presentaciones esperadas, mejoraron las marcas nacionales, pero no lograron acceder a semifinales en ninguna prueba.

ORO PLATA BRONCE TOTAL 1. China 51 21 28 100 2. USA 36 38 36 110 3. Rusia 23 21 28 72 23. Brasil 3 4 8 15 28. Cuba 2 11 11 24 34. Argentina 2 0 4 6 36. México 2 0 1 3 65. Colombia 0 1 1 2 71. Ecuador 0 1 0 1 71. Chile 0 1 0 1 81. Venezuela 0 0 1 1