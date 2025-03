Eliminados Federer y Nadal en el Abierto de Tenis de Indian Wells

El norteamericano Mardi Fisch, número 98 del mundo en el escalafón ATP, dio la gran sorpresa del Abierto de Tenis de Indian Wells en California, al superar en las semifinales al suizo Roger Federer con parciales 6-3, 6-2 en una hora, 3 minutos de juego, donde marco 7 aces, contra 2 del mejor del planeta

"Para ser honestos, traté de pensar que enfrente había otro jugador; creo que hoy no ha jugado extremadamente bien, pero creo que algo he tenido que ver yo en ello", afirmó Fish al concluir el encuentro. "Voy a recordar esto para siempre, él (Federer) es uno de los mejores de la historia". "He tratado de imponerme gracias al saque, pensé que era importante. Sólo queda un partido para el final, me da la sensación de que he jugado 25 encuentros ya esta semana, pero aún queda Djokovic, a quien ya me he enfrentado en otras veces", concluyó el estadounidense. En la otra semifinal, el serbio Novak Djokovic derrotó con los mismos parciales 6-3, 6-2 al español Rafael Nadal, actual campeón del certamen, en una hora 28 minutos. La final femenina la disputarán este domingo la también serbia Ana Ivanovic y la rusa Svetlana Kuznetsova, quien viene de quitarle el invicto de la temporada a su compatriota María Sharapova.