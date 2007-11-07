La Asamblea Constituyente boliviana, al borde del cierre

La Asamblea Constituyente de Bolivia quedó hoy al borde del cierre tras el rechazo de los líderes de Sucre al ultimátum del comité político impulsado para salvar el foro por el vicepresidente, Alvaro García Linera, que los llamó "racistas y fascistas". Sucre no aceptó la última propuesta del comité político para ser la "capital constitucional" del país y albergar el Poder Judicial, como hasta ahora, además de la Corte Electoral, algunas sesiones del Legislativo y otras instancias de nueva creación. La ciudad de Sucre reclama ser de nuevo la sede del Parlamento y el Gobierno, que están en La Paz desde una mini-guerra civil en 1899. La Asamblea tuvo que suspender sus sesiones hace casi tres meses por violentos disturbios en Sucre tras su decisión, adoptada por la mayoría oficialista, de no debatir la propuesta de esa ciudad sobre el traslado de los poderes del Estado. Al foro, instalado por el presidente Evo Morales en Sucre en agosto de 2006, apenas le quedan seis semanas para entregar la nueva Constitución, de la que no ha podido aprobar ni una línea en quince meses de trabajo. El vicepresidente calificó el rechazo de Sucre a la propuesta del comité político de "peligroso" y a sus líderes regionales de "minoría fascista y racista" que tiene "secuestrada y chantajeada" a la Constituyente y al pueblo de Bolivia. García Linera también acusó de boicotear el proceso constitucional a Poder Democrático y Social (Podemos, oposición de derechas) y a una "pequeña minoría empresarial" de Santa Cruz, feudo de los adversarios al Gobierno de Morales. Sin embargo, John Cava, presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, el departamento del que es cabecera Sucre, responsabilizó del posible fracaso de la Asamblea al vicepresidente. Cava también anunció que los sucrenses van a iniciar una vigilancia "permanente" ante la sede de la Constituyente para asegurarse de que no se traslade a la ciudad andina de Oruro, como propone el oficialismo, y de que retome el debate sobre cuál debe ser la sede de los poderes. El comité de diálogo creado en octubre por el Gobierno y parte de la oposición logró acuerdos en otros asuntos clave, como las autonomías regionales e indígenas, o el tipo de Estado que tendrá Bolivia, pero no sobre la pugna entre La Paz y Sucre por ser la capital efectiva del país. La propuesta de hoy era el tercer ultimátum formal que presentaba a los líderes de Sucre el comité político, que lo había calificado previamente como la última oportunidad para salvar la Asamblea. García Linera también anunció que da por cerrada la labor del comité y que entregará sus trabajos, que contendrán entre un 80 y un 85 por ciento de la nueva Constitución consensuada, a la directiva del foro. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostuvo hoy en la televisión estatal que si la Asamblea se cierra, "el proceso mismo constituyente, la fuerza que está demandando los cambios, no se va a clausurar".