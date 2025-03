Santiago Giraldo sigue avanzando en el US Open Juvenil

El juvenil tenista colombiano Santiago Giraldo ganó nuevamente en la jornada de este martes en Nueva York y consiguió así su avance a la tercera ronda del Us Open Junior, torneo de Grand Slam que reúne a 64 de los mejores tenistas sub-18 años del mundo.El tenista de Colsanitas logró su avance al grupo de los 16 mejores jugadores de este torneo al eliminar en dos sets y con parciales 6-4 y 6-2 al croata Antonio Veic, actualmente número 55 en la clasificación mundial juvenil de la ITF, que rige para los tenistas Sub-18 años.Giraldo hizo así un nuevo llamado sobre el nivel competitivo que está mostrando, al sumar este primer avance de su carrera a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam al título de campeón de la Parada Mundial Juvenil de Barranquilla, así como a los tres avances a cuartos de final que este año ha conseguido en torneos puntuables para la ATP, de la categoría œChallenger.El tenista pereirano que al final de la semana pasada estuvo entrenando en las pistas de Flushing Meadows con Rafael Nadal y Guillermo Coria, ha conseguido este año llegar a la parte de la clasificación mundial en donde están los otros tenistas colombianos de trayectoria como Carlos Salamanca, Pablo González y Michael Quintero, quienes bordean la casilla 300 de la ATP.Instalado en la tercera ronda del cuadro principal del torneo, Giraldo tendrá que enfrentar al número 12 de la clasificación mundial juvenil, el venezolano Piero Luisi, quien hoy eliminó al 19 del mundo en juveniles y cabeza de serie 16 del certamen, el estadounidense Jesé Levine.Piero Luisi, el próximo rival de Giraldo, aparece esta semana en la casilla 12 de la clasificación mundial juvenil de la ITF, pero no tiene ranking ATP. El venezolano ha conseguido el título de la Parada Mundial Juvenil de Caracas, las semifinales de la Parada Mundial Juvenil de Canadá y del Asunción Bowl, los cuartos de final de la Copa Gerdau, la tercera ronda de Santa Croce, Italia.Santiago ha tenido este año una positiva temporada ya en torneos profesionales, una categoría por encima a la juvenil que él pertenece.Pese a que el colombiano no está en el ranking mundial juvenil de la ITF, fue designado cuarto cabeza de serie gracias al ascenso que obtuvo entre mayo y agosto en el ranking mundial de la ATP, que es el gran circuito profesional.El risaraldense, campeón en enero de la Parada Mundial Juvenil de Barranquilla, viene de conseguir este año los cuartos de final de los Challenger de Gramado, Brasil; Seguros Bolívar de Bogotá y el Challenger Comcel de Bogotá, así como las semifinales del ITF Future de Aguascalientes, México.El tenista juvenil se convirtió este año en uno de los cuatro tenistas colombianos mejor ubicados en la clasificación mundial profesional de la ATP.