Roger Federer doblega a Roddick y conquista su noveno título del año

En setenta y cinco minutos el suizo Roger Federer subrayó su condición de número uno del mundo, el tiempo que tardó en solventar su compromiso contra el estadounidense Andy Roddick, tercero del ránking, en la final de Cincinnati, el noveno título que el helvético suma en el presente curso y el cuarto con la categoría de Masters Series. La aparente falta de autoridad con la que el tenista de Basilea había solventado sus compromisos previos del torneo de la ciudad estadounidense, la mayoría apurados hasta los tres sets, desapareció en la final (6-3 y 7-5). Federer recuperó todos sus argumentos. Realzó su talento en el resto ante un especialista en el saque como la raqueta de Nebraska, al que propinó con dos roturas en el primer parcial mientras el estadounidense fue incapaz de cuestionar el sólido servicio del suizo. Tampoco le tembló el pulso en la continuación. Cuando Roddick, por primera vez en el partido, consiguió un 'break' en la única ocasión que dispuso. El número uno del mundo logró dos. Y cerró el partido para completar su primera etapa en la puesta a punto hacia la defensa del título del Abierto de Estados Unidos que conquistó hace un año. Su inminente gran objetivo. Roger Federer retomó en Cincinnati la autoridad. Al margen de los ecos que impulsan la figura de Rafael Nadal, su gran perseguidor en el ránking y el que, hasta ahora, mejores números advertía en el ejercicio. Pero la raqueta helvética ya iguala los llamativos registros del balear, que disfruta de su mejor momento como deportista, ahora provisionalmente abstraído de la competición tras caer en la primera ronda del Masters Series de Cincinnati después de conquistar el de Toronto, el primero que gana en superficie rápida, en el que rehusó participar Federer. La raqueta helvética, que totaliza 31 títulos en su carrera, suma ya nueve en el 2005. Los mismos que tiene Nadal. El jugador de Basilea, que conquistó Wimbledon por tercer año seguido, ha vencido también en Rotterdam, Halle, Doha, Dubai y en los Masters Series de Miami, Hamburgo, Indian Wells y ahora Cincinnati. El mallorquín, que también ha logrado un Grand Slam -Roland Garros- ha triunfado en Costa Do Sauipe, Barcelona, Acapulco, Stuttgart y Bastad, además de los Masters Series de Montecarlo, Roma y Canadá. Federer, que ha sumado contra Roddick su décima victoria particular en once encuentros -el de Nebraska sólo le ganó en el Masters Series de Canadá en el 2003-, ha apuntalado en Cincinnati su condición de máximo favorito para el Abierto de Estados Unidos. Ha ganado 55 de sus últimos 56 partidos en superficie dura y con la de hoy no ha perdido ninguna de las 22 finales que ha disputado. Su registro anual provisional data 64 victorias y sólo tres derrotas.